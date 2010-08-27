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Dünya

Japonya infaz odalarını basına açtı

İdam cezasının hala uygulandığı demokratik ülkelerden biri olan Japonya'da ilk kez bir infaz odası basına gösterildi.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- İdam cezasının hala uygulandığı demokratik ülkelerden biri olan Japonya'da ilk kez bir infaz odası basına gösterildi.


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Adalet Bakanı Keiko Chiba, geçen ay sistem hakkında kamuoyunun bir fikir sahibi olması için asılarak infazların yapıldığı bir odayı basının görmesine izin verileceğini açıklamıştı. 


Bu çerçevede başkent Tokyo'daki bir cezaevi basının ziyaretine açıldı.


Devlet televizyonu ve diğer özel televizyon kanalları, asılacak mahkumların elleri ve gözleri bağlı olarak getirildiği odayı görüntüledi. İnfazdan önce mahkuma bir başka odada ibadet imkanı da sunulduğu görülüyor.

Demokratik ülkeler arasında halen idam cezasını uygulayanlar arasında Japonya'nın yanında ABD de bulunuyor.

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