Japonya IMF'ye yardım edebileceğini söyledi

Japonya, küresel finansal krizden etkilenecek ülkelerin kurtarılmasında Uluslararası Para Fonu'na (IMF) yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.



G-7 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankalarının bugün başlayacak toplantısı için Washington'da bulunan Japonya Maliye Bakanı Shoichi Nakagawa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer yapabileceği birşey varsa IMF'nin bunu esnek biçimde yapmasını istiyorum. Japonya, IMF'ye fon katkısında bulunmak dahil işbirliğinde bulunacak" dedi.



Nakagawa, "Kredi krizinin etkisi dünyaya yayılıyor. Japonya, zincirleme reaksiyonun etkisini en aza indirmek için fon sağlayarak destek veren ülkelere katkıda bulunmaya liderlik etmeye hazır. G-7 toplantısında, diğer ülkelere işbirliği çağrısında bulunacağım" dedi.



Nikkei gazetesi, Japonya'nın, Asya ve Orta Doğu'daki hükümetlerin elindeki trilyonlarca dolarlık döviz rezervlerini, IMF liderliğindeki kurtarma operasyonlarında kullandırmayı önereceğini yazdı.



IMF programının G-7 ülkeleri ve diğer büyük ülkeler için değil, gelişmekte olan küçük ülkeler için olacağını belirten gazeteye göre IMF, borç alacak ülkelerden, finans sektörünün yeniden canlandırılması planı hazırlamasını isteyecek.



Japonya'nın resmi döviz rezervleri 995 milyar, Çin'in ise 2 trilyon dolar civarında bulunuyor.

