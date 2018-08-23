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Ekonomi

Japonya imalat PMI Ağustos'ta 52.5 oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Japonya imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 52

23 Ağustos 2018 13:16

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Japonya imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 52.4 olan beklentinin biraz üstünde, 52.5 olarak gerçekleşti.
IHS Markit verilerine göre, Temmuz’daki 52.3 düzeyinden beklentinin biraz üstünde gerçekleşen PMI rakamıyla ilgili konuşan IHS Markit Ekonomisti Joe Hayes, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ağustos rakamları Japonya imalat büyümesi döngüsünün, küresel ekonomik krizden beri görülen en büyük genişleme olmak üzere iki yıla yayılacağını gösterdi.
“Yeni siparişlerdeki talep artışı üretim artışının sağlam bir hızda ilerlediğini gösterirken, ihracat siparişlerindeki düşüş ise son PMI verisinin güçlü iç piyasadan kaynaklandığını ortaya koydu.”

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