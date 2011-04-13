Japonya hükümetinden iyimserlik şovu

T24- Fukuşima nükleer santrali kontrolden çıkıyor. Japon Nükleer Güvenlik Kurumu, tehlike derecesini, Çernobil felaketiyle aynı seviyeye çıkardı. Ancak hükümet, gelişmelere rağmen "her şey yolunda mesajı vermeye" çalışıyor.









Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Japon hükümeti nükleer felakette geri adım atıp, nükleer sızıntının tehlike derecesini en yüksek seviyeye yükseltti ama yetkililer her fırsatta halka panik yapacak bir şey olmadığı mesajını vermeye çalışıyor.

Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu Sözcüsü Hidehiko Nişiyama "18 Mart'tan bu yana elde ettiğimiz veriler uyarınca, felaketin düzeyini 7'ye yükseltmemiz gerekmektedir. Ancak burada yaşanan sızıntının Çernobil'in ancak onda biri kadar olduğunu vurgulamak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Sözcü, ayrıca bunun geçici bir durum olduğunu, nihai kararın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından verileceğini belirtti ve Fukuşima'daki felaketin Çernobil'den farklı olduğunun altını özellikle çizdi.



"Her şey yolunda" mesajı



Japonya Başbakanı Naoto Kan da radyasyon sızıntısıyla mücadelede olumlu gelişmeler kaydedildiğini ve durumun adım adım kontrol altına alındığını vurguladı.

Bu açıklamaların ardından Japonya'da tanıdık görüntüler yaşandı. Hükümet sözcüsü Yukio Edano, Tokyo'da bir pazar yerinde elindeki domatesi yiyerek halka her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi: "Dükkânlardaki, süpermarketlerdeki ve elbette ki buradaki tüm gıda maddeleri tamamıyla güvenli!"



TEPCO sözcüleri kafa karıştırdı



Santrali işleten TEPCO firmasının sözcüsü Yuniçi Matsumoto'nun yaptığı bir açıklamaysa yeniden soru işaretlerine ve endişeye neden oldu. Matsumoto, "Fukuşima’daki çatlak kapatılamazsa, yaşanan sızıntı miktarı Çernobil'dekinin üzerine çıkabilir" dedi. Başka bir TEPCO sözcüsü, Naoki Tsunoda ise böyle bir ihtimalin fazlasıyla düşük olduğunu savundu.











Depremzedeler şaşkın ve çaresiz



Japon halkıysa birbirini kovalayan kötü haberler ve hükümetin adeta her saat değişen tutarsız açıklamaları nedeniyle sabrının sınırına ulaştı. Özellikle yerinden yurdundan olan ve 11 Mart'tan bu yana hazırlanan geçici kamplarda kalan yaklaşık 160 bin kişi kaderine razı olmuş bir vaziyette çaresizce bekliyor. Bir depremzede, "Devlet bizim için ne yapabilir bilmiyorum. Bu konuda bilgi almak da mümkün değil. Tüm gün televizyonun başındayım. Ama haberlerde sadece Fukuşima santralindeki radyasyon sızıntısından bahsediliyor" dedi.

Diğer yandan Japonya'da zincirleme felaketlere neden olan 9 büyüklüğündeki deprem sonrasında şimdiye kadar yüzlerce artçı şok kaydedildi. Yaşanan son sarsıntının ardından Fukuşima nükleer tesisinde reaktörlerin yakınındaki bir binada yangın çıktı. Verilen bilgiye göre binada bulunan ve içinde pillerin tutulduğu bir hazne alev aldı. Yangın dakikalar içinde söndürülürken Tepco firması yangının herhangi bir hasara neden olmadığını duyurdu.

