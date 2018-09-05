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Ekonomi

Japonya Hizmet PMI Ağustos'ta beklentinin altında kaldı

Mahmut Can Emir / 5 Eylül (DHA) – Japonya Hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta Temmuz’daki 51

05 Eylül 2018 12:37

Mahmut Can Emir / 5 Eylül (DHA) – Japonya Hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta Temmuz’daki 51.3 düzeyinin üzerinde gerçekleşerek 51.5 oldu.
IHS Markit verilerine göre, yeni açılan mağazalar ve yüksek bedelli ihalelere gelen fiyat teklifleri etkisiyle, Japonya Hizmet PMI, Ağustos’ta 51.7 olan beklentinin altında kalsa da Tson dört ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
Japonya bileşik PMI ise Temmuz’daki 51.8 düzeyinden Ağustos ayında 52’e yükseldi. IHS Markit’e göre, PMI verilerindeki artışta Japonya’da yeni iş alanlarının artması etkili oldu. 

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