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Dünya

Japonya Güney Kore'den özür diledi

Japonya Başbakanı Naoto Kan, Japonya'nın Güney Kore'yi işgalinin 100. yıldönümü yaklaşırken, bugün resmen Güney Kore'den özür diledi.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Japonya Başbakanı Naoto Kan, bugün yaptığı yazılı açıklamada ''sömürgeci politikanın yarattığı büyük zarar ve acılardan, Japonya'nın derin pişmanlık duyduğunu ve samimi olarak özür dilediğini'' belirtti.

Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın yayımladığı açıklama, bakanlar kurulunca da onaylandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ço Hyun-cin, "özrün kabul edildiğini, ama Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın resmi bir yanıt vermeyi planlamadığını'' söyledi.

1910 yılından 1945 yılına kadar süren Japonya'nın Kore yarımadasını istilası boyunca, birçok Koreli ön cephede savaşmaya, köle gibi çalışmaya ya da ordu tarafından işletilen genelevlerde hizmet etmeye zorlandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kim Yung-sün, tarihin doğru anlaşılmasının gelecekteki dostluğun gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.

Güney Kore'nin Seks Kölesi Kadınlar Konseyi yetkililerinden Kang Joo-hye ise, özrü yetersiz bulduklarını söyledi.

Kang, Japonya Başbakanının özür açıklamasında, ''işgalin kurbanlarını bir kez bile anmadığını veya kurbanların acılarını ve ızdırabını dindirmek için hiçbir şey yapma sözü vermediğini'' belirtti.

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