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Dünya

JAPONYA GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEYECEK TOKYO (A.A)

29 Kasım 2010 13:08

-JAPONYA GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEYECEK TOKYO (A.A) - 29.11.2010 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, gelecek ay Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-back ile, Kore yarımadasında tırmanan gerginlikle ilgili işbirliğini hızlandırmak üzere temaslarda bulunacağını söyledi. Japonya Başbakanı Kan'ın sözcüsü Noriyuki Shikata, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin mevcut şartlar altında ülkeden ayrılabilmesi durumunda, iki liderin Japonyalı ve Güney Koreli meclis üyelerinin de katılımıyla Aralık ayının ortalarında bir zirve yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu arada Japon medyasında yer alan haberlere göre, 18-19 Aralık günlerinde Japonya'nın eski başkenti Kyoto'da 2 liderin ''ekonomik ortaklık ve bölgesel konular'' hakkında görüşmesinin beklendiği bildirildi. Başbakan Kan, bugünkü açıklamasında ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen hafta Güney Kore adasına açtığı topçu ateşini tekrar kınadı ve şunları kaydetti: ''Sivillere karşı yapılan bu saldırı barbarca bir eylemdir ve hoş görülmemelidir. Biz de ABD gibi Güney Kore ile birlikte bu acımasız ve düşüncesiz saldırılara karşı kararlılıkla Kuzey Kore'nin karşısında duracağız.'' Yeanpyeong adasına yapılan topçu saldırısında ikisi sivil 4 kişi ölmüş, bölgede gerilim tırmanmıştı.

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