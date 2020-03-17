Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Koronavirüs'e yakalandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="flex-xs-order">\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Japonya Futbol Federasyonu Başkanı <strong>Kozo Tashima'</strong>nın, yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.</p>\n<div class="item hidden-xs hidden-sm">Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.</div>\n</div>\n<div class="medyanet-content">\n<div class="detail-content active">\n<div data-io-article-url="/spor/futbol/kozo-tashimada-koronavirus-cikti">\n<p>Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>