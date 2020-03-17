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Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Koronavirüs'e yakalandı

17 Mart 2020 14:29

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın, yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor

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