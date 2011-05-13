-JAPONYA ESKİ BAŞKANA DUACI FUDAİ (A.A) - 13.05.2011 - Japonya'da 1972'de büyük eleştirilere rağmen Fudai kasabasına tsunami duvarı ördürmeye başlayan Belediye Başkanı Kutaku Vamura bugün dualarla anılıyor. Bugünün parasıyla 30 milyon dolar harcayarak 15,5 metre yüksekliğinde, 205 metre uzunluğunda tsunami duvarı yaptıran Vamura, "boş yere para akıtıyor" diye eleştirilmiş. 10 dönem belediye başkanlığından sonra 1987'de hayattan göçen Vamura hakkında bilgi veren Fudai Belediye Başanı Hiroşi Fukavatari, 3 bin nüfuslu "eski köy"ün limanı, tekneleri ve balıkçılık geliri hariç tümüyle hayatta kaldığını anlattı. İki ay önce 11 Mart'ta 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı, Honşu'nun doğu kıyılarını vuran tsunamide, Fudai, bu kıyılarda tek istisna olarak kurtuldu. Başkent Tokyo'nun 510 km kuzeyinde olan Fudai, ülkede bilinen tsunami setlerinde "köy için yapılmış" istisnai örnek olarak hatırlanıyor. Fudaililer, kasabanın bütünüyle hayatta kalmasının ileri görüşlü Belediye Başkanı Vamura sayesinde olduğunu söylüyor ve her gün ona dua ediyor. Fudai, 1896 ve 1933 yıllarındaki tsunamide 439 insanını yitirmiş. Fudai'de 11 Mart'ta sadece bir talihsiz denizci, depremin ardından teknesine bakmak için limana koştuğunda kaybolmuş. Fudai tsunami duvarının inşası 1972'de başladı ve 12 yıl sonra 1984'te tamamlandı. Kutaku Vamura, görevden ayrılırken Fudai halkına şunu demiş: "Çok karşı çıkan olsa da inancınız tam sağlamsa devam ediniz. Sonunda insanlar bunu anlayacaktır."