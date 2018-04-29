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BBC Türkçe

Japonya erken seçim için sandık başında

Başbakan Şinzo Abe'nin çağrısıyla gidilen erken genel seçimde, Abe liderliğindeki Liberal Demokratların parlamentoda çoğunluğu alması bekleniyor. Abei parlamentoda üçte iki çoğunluğu sağlayarak anayasal değişiklikler yapmayı hedefliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Şinzo Abe'nin çağrısıyla gidilen erken genel seçimde, Abe liderliğindeki Liberal Demokratların parlamentoda çoğunluğu alması bekleniyor.

Normal takvime göre seçimlerin elecek yıl yapılması gerekiyordu. Ancak Abe ekonomiyi canlandırma ve dış politikadaki katı tavrını sürdürebilmek adına, görev süresi bitmeden erken seçim çağrısı yaptı.

Seçim ülkede muhalefetin de kendi arasında ayrılık yaşadığı bir dönemde yapılıyor.

BBC'ye konuşan bir seçim gözlemcisi, "Abe'nin partisi TINA'dan başka alternatif yok" dedi.

Abe'nin erken seçimde hedefi, parlamentoda sandalyelerin üçte ikisini kazanarak anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşmak.

Özellikle Japonya'nın Ulusal Savunma Gücü'nü 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez ulusal daimi orduya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Abe 'ülkeyi bekleyen krizlere karşı yeni bir vekaletnameye ihtiyacı olduğunu' söyleyerek, 25 Eylül'de erken seçim açıklaması yapmıştı.

Japonya'ya yönelen tehditlerin başında Kuzey Kore geliyor. Japonya'yı "suya batırma" tehdidinde bulunan Pyongyang, şu ana kadar Japonya'nın Hokkaido adası üzerinden iki balistik füze gönderdi.

Sandıklar yerel saatle 20:00'de kapanacak.

Öte yandan ülkenin güneyinde Lan Tayfunu günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı uçuşların ve tren seferlerinin iptal olmasına neden olan tayfun, sandığa gitme oranlarını da etkileyebilir.

Tayfunun Pazartesi sabahı başkent Tokyo'ya ulaşması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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