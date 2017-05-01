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BBC Türkçe

Japonya en büyük savaş gemisini ABD'ye destek için gönderdi

Japon gemisi, bölgedeki bir Amerikan savaş gemisine eşlik edecek.

01 Mayıs 2017 14:00

Japonya, ordusunun faaliyetlerini kısıtlamasına yönelik yasaların esnetilmesinin ardından ilk defa en büyük savaş gemisini göreve çıkardı.

Izumo adlı helikopter gemisi, ABD'li bir ikmal gemisine Japon karasularında eşlik etmek üzere görevlendirildi.

ABD'nin ikmal gemisi ise, Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye gönderdiğini açıkladığı Carl Vinson uçak gemisi grubu da dâhil olmak üzere bölgedeki gemilere yakıt takviyesi yapacak.

Bölgedeki gerilimin artması sonrasında Kuzey Kore, Carl Vinson'ı ve bir ABD denizaltısını batırmakla tehdit etmişti.

Kuzey Kore ayrıca Pazar günü başarısız bir füze denemesi gerçekleştirmişti.

Tokyo'daki BBC muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Izumo'nun Japon donanmasının gururu olduğunu ve ülkenin diğer gemilerinden açık ara daha büyük olduğunu söylüyor.

249 metre uzunluğundaki Izumo 9 helikopter ve amfibik hücum botlar taşıyabiliyor.

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası hazırladığı anayasa, askeri gücün öz savunma dışında kullanılmasını yasaklıyordu.

2015'teki değişikliklerle Japonya'nın saldırıya uğrayan müttefiklerine yardım etmesine de "kolektif öz savunma" adı altında olanak tanınıyor.

Abe hükümeti yeni yasaların ülkeyi sınır ötesinde gereksiz savaşlara sürükleyebileceği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Izumo'nun görevlendirilmesi ABD ile Japonya arasında gerçekleştirilen ortak tatbikatların ardından gerçekleşti.

İngiltere, ABD ve Japon gemileriyle ortak bir tatbikat düzenlemek için Fransa da bir amfibik hücum botunu Cumartesi günü Japonya'nın güneyine göndermişti.

Çin ise geçen hafta ikinci uçak gemisini denize indirdi.

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