Japonya'dan bir ilk; 'yanıcı buz'dan doğalgaz imal edildi

Japonya, ilk defa gerçekleştirilen bir uygulama ile su altındaki buz formundaki Metan Hidrat'tan doğalgaz çıkarmayı başardı. Uygulamanın enerji piyasasının geleceğine büyük etkileri olacağı düşünülüyor.

Kıyılarının açıklarında, denizin derinliklerindeki metan hidrattan (yanıcı buz) doğalgaz elde etmeyi başaran Japonlar, dünyanın gelecekteki enerji ihtiyacı için de çok önemli bir başarıya imza atmış olabilir.

Devlet kurumu olan petrol ve doğalgaz şirketi JOGMEC yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bir keşif gemisinin deniz yatağının 300 metre altına kadar başarıyla sondaj gerçekleştirdiği ve metan hidrat maddesinin tortusunu elde ettiği belirtildi. Metan hidrat, içinde elde etmesi çok zor olan doğalgaz molekülleri bulunduran buz benzeri katı bir madde olarak biliniyor.

Japon yetkililerin verdiği bilgiye göre, ülkenin batısındaki Shikoku adasının açıklarındaki okyanus tabanında, 1.1 trilyon metre küp metan hidrat bulunduğu tahmin ediliyor. Bu miktarın, Japonya’nın 11 yıllık doğalgaz tüketimini karşılayabileceği ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Japonya’nın karasularında yer alan metan hidrat, aynı zamanda ülkemizin 100 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilir” denildi. JOGMEC, bu açıklamayla, Japonya’nın karasularında bol miktarda metan hidrat bulundurduğunu da belirtmiş oldu.

Telegraph gazetesinin haberine göre, kıyı açıklarındaki metan hidrat araştırmalarında Kanadalılarla birlikte çalışan Japonların yanı sıra, ABD ve Çin’de yanıcı buzdan doğalgaz elde etmek için kendi çalışmalarını yapıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), metan hidratın dünyadaki diğer fosil yakıtlara oranla en az iki kat daha fazla karbon içerdiğini belirtti. USGS, buna rağmen maddenin ekolojik denge üzerinde yaratacağı etkinin yeterince anlaşılmadığı uyarısında bulundu.

JOGMEC, ‘2018’in sonuyla metan hidrattan yararlanmalarını sağlayacak teknolojinin hayata geçmesini hedeflediklerini’ belirtti.

17 yıllık araştırma

Japonya, okyanusların derinliklerinde yatan metan hidratın sakladığı enerjiye ulaşabilmek için 17 yıldır araştırma yapıyordu. Yüz milyonlarca dolarlık projenin sonunda başarıya ulaşan Japonlar, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için dış kaynaklara olan bağımlılıklarını da önemli ölçüde azaltma şansını yakaladı.

Fukuşima faciasının yaşandığı 2011’in ardından, sahip olduğu 54 nükleer reaktörlerden 52’sini devre dışı bırakan Japonya, artan enerji ihtiyacını ağırlıklı olarak ithal ettiği sıvılaştırılmış doğalgazdan (LNG) sağlıyordu. Japonya’nın 2012’de ithal ettiği LNG miktarı 87 milyon ton olarak gerçekleşti.

Eldeedilen büyük başarının ardından, Japonya Enerji Ekonomisi Enstitüsü, yanıcı buzun ‘oyun kurallarını değiştiren bir etki yapacağını’ belirtti. Japon hükümeti, her yıl yapacağı sondajlarla deniz tabanında 4-7 bin metre derinliğe inerek metan hidrat çıkarmayı amaçlıyor.