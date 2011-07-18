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Spor

JAPONYA, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU BERLİN (A.A) 

18 Temmuz 2011 10:27

-JAPONYA, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU BERLİN (A.A) - 18.07.2011 - Almanya'da düzenlenen Dünya Bayanlar Futbol Şampiyonası'nın finalinde ABD'yi penaltı atışları sonrasında 5-3'lük skorla yenen Japonya, Dünya Şampiyonu oldu. Frankfurt kentinde Commerzbank Arena'da Bibiana Steinhaus'un yönettiği ve yaklaşık 50 bin kişinin izlediği Japonya-ABD karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere geçildi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ikinci yarısında ABD, 69. dakikada Alex Morgan'ın golü ile 1-0 öne geçti. Maçın 80. dakikasında Japonya, Aya Miyama'nın attığı gol ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca uzatmalara geçildi. Maçın uzatma bölümünde 104. dakikada Abby Wambach ve 117. dakikada Homore Sawa'nın karşılıklı attıkları gollerle bu bölüm 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 120. dakikasında rakibini düşürmesi sonucunda Japon oyuncu İwashimizu kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Maçta eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Japonya 3, ABD ise 1 gol buldu. Japonya böylelikle karşılaşmayı 5-3 kazanarak ilk kez Dünya Şampiyonu oldu. Karşılaşmayı, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eşi Bettina Wulff, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve FİFA Başkanı Sepp Blatter de izledi.

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