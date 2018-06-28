Japonya, Dünya Kupası'nda daha az sarı kart gördüğü için son 16 turuna kaldı

FIFA 2018 Dünya Kupası H Grubu'nda da grup maçları tamamlandı.

Japonya, grubun son maçına kadar puansız gelen Polonya'ya 1-0 yenilirken; Senegal ise Kolombiya'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu skorlara göre; Japonya ve Senegal, H Grubu'nu puan ve averaj açısından eşit olarak tamamladı. Her iki takım da grubu 4 puanda, 0 averajda tamamladı. Attıkları goller de eşit (4) olan iki takımdan Japonya daha az sarı kart gördüğü için grubu ikinci sırada tamamladı. Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Japonya 4 sarı kart, grubu üçüncü sırada tamamlayarak elenen Senegal ise turnuva boyunca 6 sarı kart gördü.