Japonya Doktorlar Birliği Başkanı: Tokyo Olimpiyatları, yeni bir Koronavirüs varyantı riski oluşturabilir

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Naoto Ueyama, iki aydan az süre içinde gerçekleşmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'nın yeni Koronavirüs varyantları yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

AP'de yer alan habere göre, Dr. Ueyama, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya hükûmetinin ülkeye 15 bin atlet ve yanlarında on binlerce ekibi getirmenin oluşturacağı riskleri gözardı ettiğini söyledi.

Ueyama "Covid-19 salgınının başından bu yana dünyanın dört bir yanından insanların tek bir yerde toplandığı bu denli tehlikeli bir toplanma olmamıştı. Bunun neye yol açacağını tahmin etmek çok zor" dedi. Ueyama, Olimpiyatlar'dan yeni bir Koronavirüs varyantı çıkma riski olduğunu söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve yerel organizatörler, gerekli önlemlerin alınması durumunda etkinliğin gerçekleşmesinin "güvenli" olacağını savunuyor. Temmuz'da gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nda yaygın test, katı protokol, sosyal mesafe ve atletlerin izole edilmesi gibi önlemler alınacak.

Öte yandan Japonya'da çok sayıda uzman ve vatandaş, geçen sene ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl gerçekleşmesinin de riskli olacağını savunuyor.