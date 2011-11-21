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Dünya

Japonya deprem için 234 milyar dolar ayırdı

Japonya hükümeti, deprem ve tsunaminin ardından yeniden yapılanma için 12 trilyon (156 milyar dolar) ek bütçeyi onayladı.

21 Kasım 2011 02:00

 
T24 - Japonya hükümeti, deprem ve tsunaminin ardından yeniden yapılanma için 12 trilyon (156 milyar dolar) ek bütçeyi onayladı.


Parlamentonun üst kanadının başkanı Kenji Hirata, üçüncü ek bütçenin onaylandığını açıkladı.


Japonya hükümetinin, 11 Mart'ta meydana gelen deprem, tsunami ve Fukuşima'daki nükleer felaketin ardından yeniden yapılanma çalışmalarına ayırdığı toplam bütçe yaklaşık 234 milyar dolara ulaştı.


Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.



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