Japonya’dan 988 milyar dolarlık dev Korona paketi: Vatandaşlara nakit desteği verilecek

Japonya’da Koronavirüs’ün etkilerine karşı Şinzo Abe Hükümeti hazırlanan 988 milyar dolarlık (60 trilyon Yen) ekonomik önlemler paketi kabine tarafından onaylandı. Japonya tarihinin en büyük teşviğini içeren paketin 10 trilyon Yen’i, ailelere parasal yardım için kullanılacak. Toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla düşen ailelere 300 bin Yen’lik yardımda bulunulması öngörülüyor. Çocuklar için de onar bin Yen’lik destek verilecek.

Önlemler paketi kapsamında geliri geçen yıla göre yüzde 50 ve daha fazla düşen KOBİ’lere 2 milyon Yen, kendi hesabına çalışanlara ise 1 milyon Yen verilecek.

KOBİ'lere faizsiz kredi

Cirosu yüzde 20 ve daha fazla düşen KOBİ’lere faizsiz 30 milyon Yen’lik kredi imkanı da sağlanacak. Bu kredi 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Büyük şirketlere ise Japon Kalkınma Bankası aracılığıyla 5 trilyon Yen’e kadar kredi imkanı sunulacak.

60 trilyon Yen'lik paketin 20 trilyon Yen’lik kısmı ise mali önlemler için kullanılacak.