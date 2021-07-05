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Dünya

Japonya'daki heyelan ve taşkında kayıp sayısı 100'e çıktı

05 Temmuz 2021 09:17

Japonya'nın Atami şehrinde şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen heyelan ve taşkında kaybolanların sayısı 20'den 100'e çıktı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya'nın Atami şehrinde şiddetli yağış heyelan ve taşkına neden oldu. Yaşanan afette, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, dün 20 olarak açıklanan kayıp sayısının 100'e çıktığını söyledi. 23 kişinin de kurtarıldığı belirtildi. Yaşanan afette 10'dan fazla ev yıkıldı, 130'dan fazla hane hasar gördü. Kentte yaklaşık 20 binden fazla hane için tahliye emri verildi.

Her yıl haziran ve temmuz aylarına denk gelen mevsimsel yaz yağmurlarının hafta sonu ülkenin batısındaki Japon Denizi'ne doğru yönelmesi bekleniyor.

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