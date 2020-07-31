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Dünya

Japonya’daki Covid-19 vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı

31 Temmuz 2020 18:36

Japonya’daki günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırarak bugün 1557'ye ulaştı. Rakamlar endişeye neden olurken hükümet durumun tekrar OHAL ilan etmeyi gerektirmediğini belirtti.

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