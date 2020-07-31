Japonya’daki Covid-19 vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı

Salgın hızının mart ve nisan aylarına göre daha yavaş ancak endişe verici olduğunu kaydeden Suga, son günlerde yaşanan vaka artışının ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne dikkat çekti. Suga, uzman görüşlerinden yararlanmaya devam edeceklerini ve tedbirler ile sosyal ve ekonomik faaliyetler arasında dengeli bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. (İHA)