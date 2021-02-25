Japonya'da "Yalnızlık Bakanı" atandı

Japonya'da 11 yıl sonunda ilk kez artan intihar vakalarının ardından sosyal izolasyon sürecinde yardımcı olması için "Yalnızlık Bakanı" atandı.

Japan Times'ın aktardığı habere göre, daha önce Japonya'nın düşen doğum oranlarını düzenlemek için görevlendirilen Tetsushi Sakamoto, Yalnızlık Bakanı olarak atandı.

Yeni görevini duyuran Sakamato, basın toplantısında "Kadınlar erkeklerden daha çok izolasyon sorunu yaşıyor ve intihar oranları artıyor. Bu problemlere ışık tutmak ve kapsamlı çözüm politikaları üretmeyi umuyorum" dedi.

Japonya'da yalnızlık bir ruh sağlığı olarak biliniyor ve ciddi boyutlara ulaştığında "hikikomori" deniliyor. Covid-19 pandemisi kaynaklı sosyal izolasyon kuralları yalnızlık hissini artırırken ülkede yıllar sonra ilk kez intihar vakalarında artış görüldü.