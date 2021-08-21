Japonya'da valiler, Tokyo'ya 'tam kapanma' çağrısı yaptı

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Japonya'da valiler, alınan Koronavirüs önlemlerinin etkili olmadığını belirtirken merkezi hükümete tam kapanmayı gündeme alma çağrısı yaptı.

Ulusal Valiler Birliği toplantısında yapılan çağrı, Japonya'da 7 prefektörlükte daha olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından gündeme geldi.

Valiler, yüksek vaka sayılarının görüldüğü ülkelerin daha yoğun yöntemler izlediğine dikkat çekti. Bazı yerel siyasetçiler de Delta varyantı ülkede hızla yayıldığı gerekçesiyle tam kapanmayı gündeme getirmişti.

Japonya, geçen haftalarda yoğun bakımların dolmaya başladığını bildirmişti. Cuma günü ülkede 25 bin 876 yeni vaka görüldü.

Valiler, aynı zamanda prefektörlükler arası seyahatin de durması gerektiğini ifade etti.