Japonya'da üç kişi idam edildi

Japonya’da iki yıl sonra ilk kez, üç kişi idam edildi.

Kyodo haber ajansı, idam edilenlerden birinin 2004 yılında yedi akrabasını öldürdüğü, diğer ikisinin de 2003’te cinayet suçu işlediğini aktardı.

Az sayıda gelişmiş ülkede ölüm cezası devam ederken Avrupa Birliği, insan hakları grupları ve binlerce Japon avukat, ülkedeki cezanın kaldırılması için çağrılar yapmıştı.

Japonya hükümet yetkilileri ise kamuoyunda ölüm cezasına yüksek seviyede destek olduğunu belirtiyor. Ülkede 100'den fazla idam mahkumu var.