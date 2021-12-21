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Dünya

Japonya'da üç kişi idam edildi

İdam cezasının yürürlükte olmasının tepki çektiği ülkede 100'den fazla idam mahkumu var

21 Aralık 2021 09:13

Japonya’da iki yıl sonra ilk kez, üç kişi idam edildi. 

Kyodo haber ajansı, idam edilenlerden birinin 2004 yılında yedi akrabasını öldürdüğü, diğer ikisinin de 2003’te cinayet suçu işlediğini aktardı.

Az sayıda gelişmiş ülkede ölüm cezası devam ederken Avrupa Birliği, insan hakları grupları ve binlerce Japon avukat, ülkedeki cezanın kaldırılması için çağrılar yapmıştı.

Japonya hükümet yetkilileri ise kamuoyunda ölüm cezasına yüksek seviyede destek olduğunu belirtiyor. Ülkede 100'den fazla idam mahkumu var.

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