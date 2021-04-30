Japonya'da sumo güreşçisi, kafasının üzerine fırlatıldıktan bir ay sonra hayatını kaybetti

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Japon bir sumo güreşçisi, karşılaşma sırasında kafasının üzerine düştükten yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti. Hibikiryu isimli sumo güreşçisinin hayatını kaybetmesi sporun sağlık acil durumlarına gösterdiği özenle ilgili tartışmalar başlattı.

Japonya Sumo Birliği, 28 yaşındaki gerçek ismi Mitsuki Amano olan güreşçinin çarşamba günü akut solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

26 Mart'ta Hibikiryu, rakibi tarafından kafasının üzerine düşecek şekilde fırlatılmıştı. Görüntülerde güreşçinin yüzüstü yattığı ve hakemin sağlık görevlileri gelene kadar hiçbir şey yapmadığı görülüyor.

Sedyeyle hastaneye götürülürken bilinci yerinde olan Hibikiryu, belden aşağısının felç olduğunu söylemişti.

Sumo yetkilileri, sporcunun ölümünün sakatlığıyla ilgili olup olmadığını bilmediklerini söyledi.