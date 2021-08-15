Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 1.8 milyon haneye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'da çeşitli bölgelerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 2 milyon haneye evlerinden ayrılmaları söylendi.

BBC'de yer alan habere göre, Japonya'da Fukuoka ve Hiroshima bölgelerinin de dahil olduğu çok sayıda bölgede yağmura karşı en yüksek seviyeli uyarı yayımlandı.

Nagasaki'de aşırı yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir kadın hayatını kaybederken eşi ve çocuğu kayboldu.

Aşırı yağışlar şu ana kadar ülkenin batısını etkisi altına alırken gelecek günlerde ülke geneline yayılacağı belirtildi.

Japon kanalı NHK, şu ana kadar 1.8 milyon kişiye evinden ayrılması çağrısı yapıldı.