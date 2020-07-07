Japonya'da sel felaketinin 4'üncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıktı

Japonya’da hafta sonu şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Kayıp 12 kişi hakkında arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'nın güney batısındaki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde cumartesi günü başlayan şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Yerel otoritelerden edinilen bilgilere göre, su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı selin dördüncü gününde 52'ye yükseldi. 2 kişinin bitkisel hayatta olduğu belirtilirken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, bu sabah Fukuoka, Saga ve Nagasaki eyaletlerinin bazı bölümlerinde şiddetli yağmur beklendiğini duyurarak acil durum uyarısı yayınladı. Fukuoka eyaletindeki bir ilkokul ve geçici tahliye merkezi olarak belirlenen bir kamu binasının sular altında kaldığı öğrenilirken, mahsur kalan 242 kişinin kurtarılması için bölgeye SDF personelinin sevk edildiği açıklandı.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre Kyushu bölgesinde yaklaşık 1.32 milyon kişiye tahliye talimatı verildiği tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve çevre eyaletlerden gönderilen yardım timleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Sıcak ve nemli hava ile birlikte etkisini gösteren şiddetli yağışların yarına dek devam etmesi bekleniyor.