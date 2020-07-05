Japonya'da sel: En az 16 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının ise artmasından endişe ediliyor.

Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde dün görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kuma Nehri'nin taşması sonucu bölgedeki birçok yapının sular altında kaldığını açıklayan yerel otoriteler, kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Dün gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.