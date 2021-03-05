Japonya'da plajda bulunan iskeletin 2011'de tsunamide kaybolan kadına ait olduğu tespit edildi

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Japonya'da bir plajda bulunan iskelet kalıntılarının 10 yıl önceki tsunamide kaybolan bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Polis sözcüsü, yapılan diş ve DNA analizi sonucunda kalıntıların Natsuko Okuyama isimli bir Japon vatandaşına ait olduğunu tespit etti. Okuyama, 2011'de dev dalgalar yaşadığı Higashimatsushima kasabasını vurduktan sonra kaybolmuştu.

Miyagi prefektörlüğündeki bir plajda 17 Şubat'ta aralarında kafatası da bulunan iskelet kalıntıları bulunmuştu.

2011'deki 9.0 büyüklüğünde deprem, tsunami ve onu takiben meydana gelen nükleer santral kazaları sonucunda 2020'nin Aralık ayı itibariyle 15 bin 899 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. 2 bin 500'den fazla insanın hâlâ 'kayıp' olduğu belirtiliyor.

Okuyama'nın Kyodo haber ajansına konuşan oğlu annesinin kalıntılarını bulan kişiye teşekkür ederek, "10. yıl dönümü yaklaşırken onu buldukları için çok mutluyum. Şimdi hayatıma devam edebilirim" dedi.