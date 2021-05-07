Japonya'da olimpiyat önlemleri: OHAL, 31 Mayıs'a kadar uzatılacak

Japonya hükümeti, Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına birkaç ay kala yeni Koronavirüs vakalarındaki artışı sınırlamak için Tokyo ve diğer üç bölgedeki olağanüstü hali Mayıs ayı sonuna kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın aktardığına göre; Ekonomi Bakanı ve aynı zamanda pandemi önlemlerinden sorumlu olan Yasutoshi Nishimura, "kısa ve güçlü" olağanüstü halin dördüncü dalgayı sınırlamasını umduğunu, ancak başkent Tokyo ve Osaka'daki yeni vaka sayısının hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

Nishimura tıp ve ekonomi uzmanlarından oluşan bir heyetle görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, "Osaka'nın sağlık sistemi oldukça tehlikeli bir durumda" diyerek, Koronavirüs mutasyonlarının hızla yayıldığına dikkat çekti.

Olağanüstü halin 11 Mayıs'tan 31 Mayıs'a uzatılması halinde, Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'a başlamasına iki aydan az bir süre kalmış olacak.

Tokyo Olimpiyatları salgın nedeniyle 1 yıl ertelenmişti.