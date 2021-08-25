Japonya'da mahkeme, yakuza yöneticisi hakkında idam kararı verdi

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Japonya'nın güneydoğusundaki bir mahkeme, yakuza liderlerinden Nomura Satoru'nun asılarak idam edilmesine karar verdi.

Fukuoka'daki mahkeme, 74 yaşındaki Satoru'yu 4 kişinin öldürülmesi için emir vermekten suçlu buldu. Bu kişilerden birinin öldürüldüğü belirtildi.

Yerel medyaya göre mahkeme, Satoru'nun suçları işlediğine dair direkt bir kanıt bulunamamasına rağmen suçlu bulundu. Satoru, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

BBC'nin aktardığına göre ilk defa üst düzey bir yakuza yöneticisinin ölüm cezasına çarptırıldığına inanılıyor.

Nishinippon Shimbun gazetesinin aktardığına göre Satoru hakime, "Adil bir karar istemiştim. Hayatının geri kalanı boyunca bundan pişmanlık duyacaksın" dedi.