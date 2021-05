Japonya'da mahkeme, eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verilmemesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi

T24 Dış Haberler

Japonya'da bir mahkeme, eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verilmemesinin anayasaya aykırı olduğuna kadar verdi.

Eşcinsel evlilikleri tanımayan tek G7 ülkesi olan Japonya'da bölge mahkemesinin verdiği emsal karar, ülkedeki LGBT aktivistleri için "sembolik bir zafer" olarak nitelendirildi. Japonya'da eşcinsel evliliklerin yasallaşması için hâlâ yasama organından bu yönde bir karar geçmesi gerekse de, mahkemenin verdiği karar aktivistler tarafından sokaklarda kutlandı.

Marriage for All Japan Direktörü Gon Matsunaka, "Çok mutluyum. Son dakikaya kadar ne yönde bir karar açıklanacağını bilmiyorduk ve şu an çok yoğun mutluluk hissediyorum. Bu kararın önemi hiçbir şeyle kıyaslanamaz" dedi.