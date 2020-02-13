Japonya’da Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Japonya Sağlık Bakanı, hayatını kaybeden 80 yaşındaki bir kadında virüs tespit edildiğini açıkladı. Yaşlı kadının ölümünün, Japonya’da ölümle sonuçlanan ilk Koronavirüs (Covid-19) vakası olarak kayda geçtiği belirtildi.

Japon NHK haber kanalında yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı bugün hayatını kaybeden yaşlı bir kadında daha sonra Koronavirüs (Covid-19) saptandığını açıkladı.

Tokyo’nun yakınındaki Kanagawa bölgesinde ikamet eden 80 yaşındaki kadının 22 Ocak’ta ‘yorgunluk’ nedeniyle hastaneye gittiği, kendisine zatürre teşhisi konana kadar sağlık durumunun takip edildiği ve teşhisten sonra da 1 Şubat’ta hastaneye kabul edildiği belirtildi.

Daha sonra 6 Şubat’ta yaşlı kadının sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu başka bir hastaneye transfer edildiği ve Çarşamba günü de sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine kadına virüs testi yapıldığı belirtildi. Yaşlı kadının ölümünün ardından gelen test sonuçlarında kadının virüs taşıdığı saptandı.

Yurt dışına seyahat kaydı bulunmayan yaşlı kadının ölümünün, Japonya’da ölümle sonuçlanan ilk Koronavirüs (Covid-19) vakası olarak kayda geçtiği belirtildi.





