Japonya'da karantina altındaki gemide 10 kişide daha Koronavirüs tespit edildi

Japonya'da yeni tip Koronavirüs riski gerekçesiyle karantinaya alınan gemideki 10 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Böylece gemideki hasta sayısı 20'ye, Japonya'daki toplam vaka sayısı da 45'e yükseldi.

Yokohama Limanı'nda karantinaya altındaki ‘Diamond Princess’ adlı lüks yolcu gemisinde yapılan Koronavirüs testleri sonucunda 10 kişide virüs tespit edilmişti. Dün yapılan testlerden sonra virüslü olduğu tespit edilen 10 kişinin daha olduğu açıklandı. Böylece 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile en az 2 hafta karantina altında kalacağı açıklanan gemideki Koronavirüs vakası sayısı 20'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen kişilerden dördünün Japonya vatandaşı olduğu, ayrıca ikişer ABD ve Kanada vatandaşı ve birer Yeni Zelanda ile Tayvan vatandaşının bulunduğu aktarıldı.

Gemini uğradığı limanlar alarmda

Öte yandan yaklaşık iki haftadır seyahatte olan lüks geminin uğradığı diğer limanlarda da salgın endişesi baş gösterdi. Geminin durakları arasında bulunan Japonya’nın Okinawa adası ile Tayvan’ın başkenti Taipei’de yetkililer alarma geçti.

Okinawa adasında geminin uğradığı limanlardan olan Naha’daki bir sağlık görevlisi durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Tayvanlı yetkililerse yolcu gemilerinin limana girişini yasakladı.

Toplam vaka sayısında artış

Japonya Sağlık Bakanlığı, ayrıca öldürücü virüsün son olarak ülkenin tarihi ve turistik kenti Kyoto'da yaşayan bir erkekte görüldüğünü açıkladı. 20'li yaşlarında olduğu öğrenilen hastanın yakın zamanda Çin'de bulunmadığı, ancak işi nedeniyle turistlerle temas halinde olduğu öğrenildi. Söz konusu şahsın nasıl enfekte olduğu kesin olarak bilinmezken, karantina altındaki gemideki son vakalarla birlikte, Japonya'daki vaka sayısı da 45'e yükselmiş oldu.