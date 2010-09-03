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Dünya

JAPONYA DA İRAN'A YAPTIRIMLARI KABUL ETTİ TOKYO (A.A)

03 Eylül 2010 11:52

-JAPONYA DA İRAN'A YAPTIRIMLARI KABUL ETTİ TOKYO (A.A) - 03.09.2010 - Japon hükümeti, İran'a yeni yaptırımları kabul etti. Japon medyasındaki haberlerde, hükümetin İran'ın nükleer programına bağlı olarak mal varlıklarının dondurulması ve mali işlemlerin daha sıkı kontrol edilmesini öngören yeni yaptırımları kabul ettiği belirtildi. Bu önlemlerin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı kararına uygun olarak Tokyo hükümetin tarafından Ağustos başında alınan ekonomik yaptırımlara ek olduğu belirtildi. Japon hükümetinin, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının ötesine geçerek, ek önlemler alan ABD, Kanada, AB ve Avustralya örneğini de izlediği kaydedildi.

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