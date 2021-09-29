Japonya'da iktidar partisi seçimini yaptı; parti lideri ve yeni başbakan belli oldu

Japonya’da iktidar partisi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) yeni lideri eski dışişleri bakanı Fumio Kishida seçildi. Kishida’nın yeni başbakan olması gerekiyor.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, LDP’nin liderliği için bir daha aday olmayacağını açıklamış, başbakanlık görevinin de sona ereceğini belirtmişti. Suga, yalnızca bir yıl başbakanlık yapmıştı.

Kishida, parti liderliği için kamuoyundan büyük bir destek görmemişti. Partinin muhafazakâr kanadı, kamuoyunda popüler olan, Japonya’da Covid aşılama sürecinden sorumlu bakan olarak görev yapan Taro Kono’ya karşı Fishida’yı desteklemişti.

Japonya Parlamentosu, yeni başbakanı seçmek için gelecek ay bir özel oturum gerçekleşecek. Parlamentonun alt kanadında LDP’nin çoğunlukta olması nedeniyle Kishida’nın başbakanlığı garanti olarak görülüyor. Kishida aynı zamanda kasımda yapılacak genel seçimde partisinin adayı olacak.

Japonya’da iktidar partisinin Covid salgınını yönetemediği, tepkilere rağmen Tokyo Olimpiyatları’nın gerçekleştiği gibi eleştiriler vardı.