Japonya'da iktidar partisi Genel Sekreteri: Pandemi kötüye giderse Tokyo Olimpiyatları'nı iptal etmek bir seçenek olabilir

Japonya'da iktidar partisinin bir üst düzey yetkilisi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında durum kötüye giderse Tokyo Olimpiyatları'nı iptal etmenin 'hâlâ bir seçenek' olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Liberal Demokratik Parti Genel Sekreteri Toshihiro Nikai, katıldığı bir televizyon programında geçen sene Koronavirüs nedeniyle bu seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili "Eğer yapılması imkansız gibi görünürse, iptal etmeliyiz" dedi.

Nikai'nin açıklamaları bu yıl temmuz ayında gerçekleşecek Olimpiyatlar'ın iptali için doğrudan bir çağrı olmasa da Japonya hükûmeti, organizasyon komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Bu yıl 23 Temmuz'da düzenlenecek" kesinliğindeki açıklamalarına ters düştü.

Dünya genelinde pandeminin yavaşladığına dair bir gösterge görülmezken Japonya'da da uzmanlar ülkenin Koronavirüs varyantları nedeniyle dördüncü dalgaya girdiği uyarısını yapıyor.