Japonya'da hastalarını dezenfektanla öldüren hemşireye müebbet hapis

Japonya'da 3 hastanın serumuna dezenfektan enjekte ederek ölümüne yol açan eski hemşire ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmalar sırasında 34 yaşındaki Ayumi Kuboki beş yıl önce 70 ve 80'li yaşlardaki hastaları öldürdüğünü kabul etti.

Euronews'in haberine göre; Kuboki daha önce polise verdiği ifadesinde iki ay içerisinde 20'den fazla kişiyi öldürmüş olabileceğini söylemiş fakat mahkemede bu konuda yorum yapamayacağını ifade etmişti.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Yokohama bölgesinde görülen mahkemenin başhakimi idam cezası vermeyi düşündüğünü belirtti. Fakat hakim, "Hemşire pişman olduğunu ve cezasını çekmeye razı olduğunu dile getirdi. Rehabilite edilmesi için bir şans var ve ben de idam cezası verme konusunda tereddüt yaşadım," ifadelerini kullandı.

Savcılar Kuboki'nin idam edilmesini talep etmişti fakat savunma avukatı müvekkilinin hastalarının ölümü nedeniyle ağır bir depresyona girdiğini ve akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu.

Kuboki mahkemede kendi nöbeti sırasında hastalarına bir şey olduğunda yakınları tarafından suçlanmak istemediğini ve kurbanlardan biri öldüğünde rahatlama hissettiğini söylemişti.

Kurbanların yakınları ise hemşirenin idam cezası almamasına tepki gösterdi.