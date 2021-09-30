Japonya'da halk, şehre inen ayılara karşı rock şarkısıyla uyarılıyor

Japonya’nın Iwate bölgesi, şehir merkezlerinde görülmeye başlayan ayılara karşı şehirdekileri uyarmak için bir rock şarkısına başvurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Japonya’da ayılar sık görülebiliyor. Şehir merkezine inen ayılar bazen insanlara saldırıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Iwate bölgesinde son zamanlarda daha çok ayı görülmesi üzerine yetkililer yaşayanları uyarmak için bir rock şarkısı hazırladı.

Şarkıda “Yavru ayıların sevimli olduğunu mu düşünüyorsun? Bu masum düşünceden vazgeç, yavrunun yakınında bir büyük ayı olacak ve sana saldıracak” ifadeleri yer aldı.

Yaşayanlara ayı gördüklerinde arkalarına bakmadan kaçmalarını öneren şarkı, şehir merkezinde yaşayan bazı insanların ayı gördüklerinde ne yapacaklarını öğrenmesini sağladı.