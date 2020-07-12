Japonya'da geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a çıktı

Japonya’yı geçen hafta vuran şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Kendilerinden haber alınamayan 13 kişiyi arama çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Japonya'nın Kyushu bölgesinde geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve selin ardından ölü sayısının 69’a yükseldiği açıklandı. Kendilerinden haber alınamayan 13 kişiyi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, faaliyetlerini taşan nehirlerin çevresinde ve heyelan bölgelerinde yoğunlaştırdı.

Japonya Afet Yönetimi Bakanı Ryota Takeda ise, bugün katıldığı bir televizyon programında sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerdeki enkaz temizleme çalışmaları için gönüllü ihtiyacı olduğunu söyledi. Korona virüs konusundaki kaygılardan dolayı çalışmalara katılan gönüllü sayısının çok düşük olduğunu belirten Takeda, virüse karşı tedbir alırken gönüllüleri çalışmalara katılmaya teşvik etmenin yolları üzerine çalıştıklarını belirtti.

Kuzey Kyushu ve Tohoku bölgelerinde bugün de şiddetli yağmur beklendiğini açıklayan yetkililer, heyelan ve nehir taşkınlarına karşı uyardı. Japonya’nın Doğu ve Batı kesimlerinde yağışların pazartesiye dek sürebileceği belirtildi.

Japonya'nın Kyushu bölgesindeki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde başta olmak üzere geçtiğimiz hafta cumartesi etki gösteren şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına neden olmuş, en az 12 bin evin kısmi ya da tamamen zarar gördüğü açıklanmıştı.