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Spor

Japonya'da futbola dönüş tarihi belli oldu

29 Mayıs 2020 14:59

Japonya Futbol Federasyonu, ülke genelinde yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) hafta içi kaldırılmasının ardından futbol liglerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Japonya 1. Futbol Ligi 4 Temmuz'da, ülkenin 2. ve 3. futbol ligleri ise 27 Haziran'da başlayacak. Maçlar, salgının yayılmasını önlemek amacıyla seyircisiz oynanacak.

Japonya'da bugüne kadar 16 bin 683 kişi yeni tip koronavirüse yakalanırken, 867 kişi ise hayatını kaybetti.

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