Çok sayıda ülke diplomatik boykot kararı almıştı; Japonya da Çin'deki Kış Olimpiyatları'na hükümet yetkilisi göndermeyecek

Japonya, Çin'deki Pekin Kış Olimpiyatları'na hükümet görevlileri düzeyinde katılmayacaklarını açıkladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japonya'nın Pekin Olimpiyatları'na hükümet görevlisi göndermeyeceğin söyledi. Matsuno, bu kararla ilgili "diplomatik boykot" ifadesini kullanmadı.

Matsuno, şu açıklamayı yaptı: "Ülkemiz evrensel özgürlük, temel insan hakları ve hukukun üstünlüğünün Çin'de sağlanmasının önemli olduğuna inanıyor"

Japonya'a Liberal Demokratik Parti içindeki muhafazakar kanat, ülkenin ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin başlattığı diplomatik boykota katılması yönünde baskı yapıyordu. Kararın, en büyük askeri müttefik ABD ve en büyük ticaret ortağı Çin arasında ince bir denge kurmaya çalışan Başbakan Fumio Kishida için "zor alındığı" değerlendirildi.

ABD başta olmak üzere çok sayıda Batı ülkesi, Çin'deki insan hakları ihlallerine işaret ederek Pekin'e diplomatik boykot uygulama kararı almıştı. Pekin, boykot kararı alan ülkelerin "bunun bedelini ödeyeceğini" söylemişti.