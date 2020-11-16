Japonya'da bir mağaza, sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanması için robotları devreye sokuyor

Toplamda yaklaşık 120 bin Covid-19 vakası tespit edilen ve virüsten kaynaklı 1908 ölümün gerçekleştiği, Koronavirüs pandemisinin 3. dalgasına hazırlanan Japonya’da bir mağaza maske ve sosyal mesafe denetimini yapmak için robotlara başvurdu.

Sputnik’in haberine göre, Kyoto merkezli Gelişmiş Telekomünikasyon Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Robovie adlı robot, maske takmayan müşterileri seçip kibarca maske takmalarını isteyecek. Robot, ayrıca, ödemeye giderken sırada oluşması muhtemel kalabalığı kontrol edip müşteriler arasında sosyal mesafeyi sağlayabilecek.

Geçen hafta, Profesyonel futbol takımı olan Cerezo Osaka'ya bağlı kulüp mağazasında başlatılan robot testleri, ay sonuna kadar devam edecek.





Robovie: Müşteriler ile mağaza personeli arasındaki teması azaltmayı umuyoruz

Robotlarla ilgili birçok yeniliğe imza atan Robovie geliştiricileri, bu deneyle müşteriler ile mağaza personeli arasındaki teması azaltmayı umduklarını belirterek, birçok insan başka bir insan tarafından değil de bir robot tarafından maske takması istenmesi durumunda daha az mahçup olacağını düşündüklerini belirtti.

Kyodo haber ajansına göre, mağazanın düzeniyle ilgili bilgilerle yüklenmiş olan bu robotlar, kamera ve sensörler ile insanların hareketlerini gözlemleyecek, lazeri de kullanarak aralarında mesafeyi ölçecek.

Salgının başlamasından bu yana hem vaka sayısını hem de ölüm sayısını düşük tutmakta başarılı olan Japonya’da, sosyal mesafe kuralı yürürlükte olmadığı zamanlarda robotların müşterilere mağazada rehberlik edebileceği de belirtildi.

Ülkede toplamda yaklaşık olarak 120 bin Covid-19 vakası tespit edildi. Virüsten kaynaklı 1908 ölüm gerçekleşti.

Başbakan Suga, ‘’OHAL düşünmüyoruz’’ demişti

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, yerel turizmi desteklemek için yeni bir kampanya başlatmayı ya da ikinci bir olağanüstü hal ilan etmeyi düşünmediklerini söylemişti.

Ülkenin kuzey adası Hokkaido ve civar adalarda 4 gün üst üste 200'den fazla vaka tespit edilmişti.



Kyodo tarafından düzenlenen bir anket çalışmasında, katılanların yüzde 84'ü salgındaki son durumdan endişeli olduklarını söylerken, yüzde 68'i de hükümetin ekonomi yerine halk sağlığına öncelik vermesi gerektiğini savunmuştu.