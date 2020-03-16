Japonya'da bir bakım evinde 19 engelli vatandaşı öldüren adama idam cezası verildi

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Japonya'da engellilerin bulunduğu bir bakım evine giren ve 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren bir kişi idam cezasına çarptırıldı.

Tsukui Yamayuri En isimli bakım evinin eski bir çalışanı olan Satoşi Yumatsu, başkent Tokyo'nun güneybatısındaki tesise 2016 yılında saldırmış ve kalanları uyurken hedef almıştı.

Saldırıda ölen 19 kişinin yanı sıra 24 engelli vatandaş ve 2 sağlık görevlisi de yaralandı.

30 yaşındaki Yumatsu, Yokohoma'daki duruşmalarda saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul etti ancak saldırganın avukatları Yumatsu'nun o dönemlerde psikolojik problemleri olduğunu iddia etti.

Mahkeme, Yumatsu'ya asılarak idam edilme cezası verdi.

Mainchi gazetesinin aktardığına göre Yumatsu, mahkemede karara karşı çıkmayacağını söyledi.