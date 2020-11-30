Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı bir yılda Koronavirüs'ten ölenlerden fazla

Japonya, intihar verilerini zamanında açıklayan az sayıdaki gelişmiş ekonomiden biri. Örneğin ABD'deki en yeni veriler 2018'e ait.

'İntiharlar dünya çapında artabilir'

CNN'in haberine göre, Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nden Doçent Dr. Michiko Ueda, "Bizde kapanma bile olmadı ve diğer ülkelerdekine kıyasla göre Covid-19'un etkisi çok sınırlıydı. Bu veriler, diğer ülkelerde intihar vakalarının gelecekte çok daha büyük oranda artabileceğine işaret ediyor" dedi.