Japonya'da bir akvaryum, insanları unutmaya başlayan yılan balıkları için yardım istedi: Görüntülü bağlanıp onlara el sallayın

Japonya'da yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapanan bir akvaryum, gelip balıkları göremeyen insanlardan kendilerini unutmak üzere olan yılan balıkları için görüntülü konuşma yapmalarını istedi.

Tokyo'da bulunan Sumida Akvaryumu, Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayının başından beri kapalı. Akvaryumda bulunan balıkların bir aydan fazla süredir gördükleri tek insanlar akvaryum personeli oldu. Öte yandan akvaryum yetkilileri, hassas canlılar olduğu bilinen bahçe yılan balıklarının insanların neye benzediğini unutmaya başladığını, bu nedenle akvaryum personelini gördüklerinde bile stres olduğunu söyledi. Stres olan yılan balıklarının başlarını kuma gömdüğünü söyleyen akvaryum insanlardan yardım istedi.

Akvaryum yetkilileri Twitter üzerinden bir mesaj paylaşarak "Personel dışında insan görmüyorlar ve insanları unutmaya başladılar, sizden acil bir ricamız var. Evinizden yılan balıklarımıza yüzünüzü gösterebilir misiniz?" yazdı.

Akvaryum, bir uygulama üzerinden insanların içerdeki yılan balıklarının karşısına görüntülü bir şekilde bağlanarak el sallamasını, sakin bir ses tonuyla konuşmasını istedi.