Japonya'da bir adam evine giden üç sağlık çalışanını rehin aldı; bir doktoru öldürdü

Japonya’da bir saldırgan evine gelen üç sağlık çalışanını 11 saat boyunca rehin alarak aralarından bir doktoru öldürdü.

BBC’de yer alan habere göre, 66 yaşındaki Hiroshi Watanabe isimli saldırgan, evine kontrol ziyaretine giden üç sağlık çalışanını rehin aldı.

Komşuların evden gelen silah seslerini duyarak polis çağırması üzerine içerideki bir doktorun öldürüldüğü, bir sağlık çalışanının yaralandığı ortaya çıktı. Rehin alınan üçüncü kişi ise evden kaçmayı başardı.

Ateşli silahlarla ilgili sıkı düzenlemelerin olduğu Japonya’da silahlı saldırılar nadir yaşanıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan cinayet suçuyla yargılanıyor.