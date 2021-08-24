Japonya'da başlayacak Paralimpik Oyunları'nda "barış ve destek" sembolü olarak Afganistan bayrağı da açılacak

Japonya’da bugün başlayacak Paralimpik Oyunları’nda “destek ve barış” sembolü olarak Afganistan bayrağı da açılacak.

CNN’de yer ala habere göre, Japonya’dan artan Koronavirüs vakalarına rağmen bugün (24 Ağustos 2021) Paralimpik Oyunları açılış töreni gerçekleşecek.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, açılış töreninde Afganistan’da destek mesajı vermek için bayrağının dalgalanacağıın söyledi.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle duran uçuşların ardından sporcular Paralimpik Oyunları’na katılamıyor.