Japonya'da "Alışverişe erkekler gitsin, kadınların gidişi uzun sürüyor" diyen belediye başkanı tepki çekti

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde olağanüstü hâl ilan edilen Japonya'nın Osaka kenti Belediye Başkanı Ichiro Matsu, sokağa çıkma kısıtlamaları süresinde erkeklerin alışverişi yapması gerektiğini, kadınların oyalandığını ve vakit aldığını söyledi. Belediye Başkanı Matsu'nun sözleri tepki çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, 1500 Koronavirüs vakasının tespit edildiği Tokyo'dan sonra en çok vaka görülen ikinci şehir olan Osaka'da sosyal mesafe önlemleriyeniden hatırlatıldı. Muhabirin enfeksiyon riskinin düşürülmesi için süpermarketlere gidişlerin azaltılmasına ilişkin sorusuna, Osaka Belediye Başkanı Ichiro Matsui “Bir kadın alışverişe gittiğinde vakit alıyor” diye yanıt verdi.

Erkek muhabire dönerek, “Eğer size şunu ya da bunu al dense, doğrudan onu almaya gider, oradan da eve geçerdiniz” diyen Matsui şöyle devam etti: “Temastan kaçındıkları sürece erkeklerin de alışverişe gitmesinde bir mahsur yok.”

Matsui’nin yorumları, Twitter’da Japon kullanıcılar tarafından cinsiyetçi bulunarak eleştirildi.