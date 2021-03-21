Japonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Ishinomaki şehrinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından hasar bildirilmedi.

CNN'de yer alan habere göre, Japonya'da 7.0 büyüklüğünde, 54 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Japonya hükûmeti depremin ardından ilk olarak "tsunami uyarısı" yayımladı. Ancak deniz seviyelerinde büyük bir değişiklik olmaması nedeniyle uyarı "tsunami öngörüsü" seviyesine düşürüldü. ABD Tsunami Uyarı Sistemi de depreme bağlı bir tsunami riski olmadığını açıkladı.

Depremin meydana geldiği Ishinomaki şehrinin Miyagi bölgesinden itfaiye ekipleri depreme bağlı herhangi bir hasar olmadığını belirtti.

Japonya'da 10 yıl önce meydana gelen bir deprem ve tsunami, 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve Fukushima nükleer tesisinde hasara neden olmuştu. Nükleer tehlikesi nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi yaşadığı bölgeyi terk etmişti.