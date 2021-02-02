Japonya'da 11 eyaletteki Koronavirüs kaynaklı OHAL, 7 Mart'a uzatıldı

Japonya Başbakan Suga Yoşihide, "Vaka artış trendi hafifledi ancak salgınla mücadelede bir süre daha tetikte olmalıyız" açıklamasında bulunarak, ülkedeki OHAL'in 7 Mart'a kadar uzatılacağını duyurdu.

Japonya’da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresi 7 Mart'a kadar uzatılacak. Başbakan Suga, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Vaka artış trendi hafifledi ancak salgınla mücadelede bir süre daha tetikte olmalıyız." dedi.

Covid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru da bölgesel vaka sayılarının yüksekliğine dikkati çekerek, hastane yatak kapasitelerinin düştüğünü ve sağlık altyapısının zorlandığını belirtti. Temsilciler Meclisinde konuşan Nişimura da OHAL kapsamında tutulacak eyaletlerin, mart öncesinde vaka düşüş trendinin yakalanması halinde uygulamadan çıkarılabileceğini söyledi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Çiba ve Saitama ile Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL 7 Mart’a dek uzatılacak. Vaka artışlarının büyük ölçüde hız kaybettiği Tokyo’nun kuzeyindeki Toçigi eyaleti ise OHAL kapsamından çıkarılacak.