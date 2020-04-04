Japonya, Covid-19 hastalarına bedava grip ilacı dağıtacak

Japonya'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelere ücretsiz şekilde "grip ilacı Avigan" yardımı yapabileceği bildirildi.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga Covid-19'la mücadele kapsamında yapılacak ilaç yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Suga, talep gönderen ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ülkelere hem bedelsiz hem de acil ihtiyaçları miktarınca ilaç göndereceklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 ülkenin Japonya'dan ilaç yardımı talep ettiğini aktaran Suga, Avigan'ın klinik testlerinin sürdüğünü ve grip ilacının etkisini geliştirme çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Almanya Sağlık Bakanı geçtiğimiz perşembe günü Japonya'dan milyonlarca tablet Avigan alabileceğini açıklamıştı. Fujifilm Toyama Chemical tarafından üretilen Avigan, ebola gibi vücutta yüksek ateşe neden olan hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir ilaç.